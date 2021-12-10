На заседании со свидетельскими показаниями выступил Намиг Хабибов. Он рассказал, что после выявления у него коронавирусной инфекции был доставлен в модульный госпиталь на Зыхе: «У меня была температура 39,5. Члены семьи вызвали скорую помощь. Точно не помню, сотрудникам скорой помощи заплатили 50 или 100 манатов. В больнице я никому лишних денег не давал».

Другой свидетель, Азер Сулейманлы, у которого мать была инфицирована COVID-19 и помещена в больницу с показателем сатурации на отметке 78, подтвердил свои показания, данные следствию. Он рассказал, что поместил свою мать в модульный госпиталь, прибегнув к помощи своего друга, Рустама Мамедли: «Я попросил Рустама, и он мне помог. Я тогда и сам был болен коронавирусом, меня там не было. Рустам передал 1000 манатов Эмилю (сотрудник больницы Эмиль Искендеров - ред.), который работал в больнице.

Аналогичное заявление дал и другой свидетель – Рустам Мамедли. Он рассказал, что позвонил своему знакомому Эмилю Искендерову, сотруднику больницы, и попросил поместить туда мать его друга: «Мой друг Азер позвонил мне и сказал, что состояние его матери тяжелое. Я позвонил своему знакомому Эмилю и попросил его поместить в больницу маму Азера. Эмиль сказал, что нужно заплатить 1000 манатов. Он не сказал, кому передаст деньги. Я передал Эмилю 1000 манатов на «парковке».

Последним был допрошен свидетель – сотрудник МЧС Физули Ахмедов. Он рассказал, что его отец был инфицирован COVID-19, был в тяжелом состоянии и скончался 16 марта: «Поскольку я часто навещал отца, подхватил коронавирус. Я обратился в госпиталь МЧС, там и лечился. В больнице меня поместили в палату с тремя тяжелобольными. Состояние у меня было не такое тяжелое, как у них, в кислороде я не нуждался. Но я боялся, что, находясь с ними в одной палате, и у меня будет осложнение. Поднял шум, после чего меня перевели в 14-й корпус больницы. Там я и продолжил лечение».

По словам сотрудника МЧС, во время лечения с него денег никто не требовал. Вскоре после выписки из больницы его вызвали в Управление по борьбе с коррупцией: «Мне сказали, что когда я попал в больницу, дал 500 манатов Гулу (обвиняемый Гулу Оруджев. В отношении Оруджева принята мера пресечения в виде передачи под контроль полиции). Я сказал, что такого не было, у меня не было никаких отношений с Гулу, и вообще с ним не знаком и никто у меня денег не просил. Мне организовали очную ставку с Гулу. Во время встречи с ним я сказал ему: «Зачем я должен был вообще давать тебе деньги? Он сказал, что, похоже, ошибся».

Судебный процесс продолжится 13 декабря.