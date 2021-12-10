Заместитель посла Великобритании заговорил о насилии в Баку

На церемонии по случаю международного Дня прав человека, организованной посольствами Великобритании и Евросоюза 9 декабря в Баку, заместитель посла Великобритании в Азербайджане Филип Барклай заговорил о насилии в Азербайджане.

Как сообщает «Туран», дипломат напомнил о двух заявлениях дипмиссии Великобритании с осуждением убийства Севиндж Магеррамовой, ставшей жертвой домашнего насилия.

Филип Барклай

Далее Барклай процитировал заявление посольства, осудившего избиение общественного деятеля Тофика Ягублу.

Он также напомнил о недавнем факте насилия родителя над двумя детьми.

«Почему в обществе происходят подобные страшные вещи, как наши социальные службы могут их предотвратить? Как сделать, чтобы не допустить такие вещи в будущем? Мы должны найти ответы на эти трудные вопросы».