Байден считает, что все ему завидуют

«Лидер любого государства, в том числе России и Китая, готов поменяться местами с президентом США». Такое мнение выразил сам американский лидер Джо Байден.

«Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», – сказал он в интервью.

Глава Белого дома обосновал свою позицию тем, что у США есть больше возможностей, лучше развиты наука и технологии, чем у какой-либо другой страны мира.