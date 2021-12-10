Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:56

Одной из важнейших идеологических сфер, долгие годы остававшейся вне реформирования, а потому обреченной на постепенную деградацию и профессиональное вымирание, была азербайджанская журналистика. За годы, когда у станка идеологического аппарата стоял Али Гасанов, эта сфера на системной основе подвергалась беспрецедентному административному вмешательству, превратившему все информационное поле страны в один сплошной «Азертадж». А «Азертадж» времен Али Гасанова чем-то напоминал программу «Время» периода застоя и развитого социализма Леонида Ильича Брежнева… Можно было писать о сборе урожая, хлопка и в крайнем случае кичиться нефтяными добычами. То есть главный рупор властей напоминал скорее стенгазету в коммунистическом Кремле или толстую стенографическую папку на столе задумчивого Суслова, чем средство массовой информации. Алигасановский молоток выбивал из СМИ информацию, забивая на страницы, а позже на мониторы компьютеров идеологические гвозди. Молоток работал так быстро, что вдруг власти застали мрачную картину – в стране цензоров стало больше, чем журналистов… Профессия стала вымирать!

Газеты и СМИ, конечно же, остались. Формально все было правильно, а по существу – издевательство. В стране действовали сотни информационных агентств, газет и интернет-сайтов, на поддержание которых Фонд господдержки СМИ выделял многомиллионные ассигнования. Но выделялись эти средства главным образом в целях обогащения цензоров путем «распила» денег для журналистов. Личное обогащение не в меру предприимчивых чиновников стало краеугольным камнем новой информационной политики. Али Гасанова прогнали, потери подсчитали… К примеру, только на личных счетах Вугара Сафарли, были обнаружены миллионы манатов. Между тем, журналистика в Азербайджане медленно вымирала. Получая от государства щедрое финансирование, многочисленные агентства и информационные сайты не забивали себе голову проблемами выживания в конкурентной среде, поскольку таковая существовала лишь в воображении главных редакторов. В основном, они занимались копированием друг у друга новостей, конкурируя в скорости публикаций пресс-релизов того или иного министерства, госкомитета или госагентства. Благо и за эти публикации платили. Великолепное нефтяное десятилетие! Платили все и ни за что! Куда-то бесследно исчезли такие востребованные читателями жанры журналистики, как расследования, аналитические публикации, репортажи с места событий, повсюду наблюдалось безраздельное торжество унылого и мало кому интересного стиля под названием «гнилой канцелярит». Профессиональный регресс азербайджанской журналистики стал особенно заметен в период второй карабахской войны, журналисты развели руками – по-новому и в экстремальных ситуациях работать никто не мог, да и не хотел из чувства «животного страха». Журналистику заполнила пошлость, глупость и паразитизм, и еще осталось много пустого места… И президенту Ильхаму Алиеву, фактически, пришлось в одиночку организовать, провести и выигрывать информационную войну. От безысходности.

Сразу же после окончания войны президент подписал Указ «Об углублении реформ в сфере медиа», следствием которого стало создание Агентства по развитию медийных структур. Именно новому органу власти во главе с молодым и перспективным Ахмедом Исмаиловым, который отличался от своего предшественника не только выражением лица, но и ясными мыслями, была поручена разработка нового законопроекта «О медиа», предполагавшего создание благодатной почвы для развития отечественных СМИ и воспитания профессиональных журналистских кадров. Как известно, действующий закон “О средствах массовой информации” был принят еще в 1999 году, когда и в помине не было такого понятия как «интернет-издание». И, хотя в последующие годы азербайджанские парламентарии внесли в него 79 поправок, закон “О средствах массовой информации” все равно безнадежно устарел, отстал от требований времени и современной журналистики. А СМИ по своему статусу ничем не отличались от обувных цехов или автомоек – журналистика получила такой же регистрационный статус: ООО. И спрос с нее был как с ООО. Накануне законопроект «О медиа» обсуждался на совместном заседании двух парламентских Комитетов. После дебатов, в которых участвовали главы парламентских Комитетов и руководители медиаструктур, законопроект рекомендовали для рассмотрения на пленарном заседании Милли Меджлиса. Новый закон, в котором обнародована новая система взаимоотношений между государством и журналистикой, предполагает также создание единого профессионального Медиа-реестра, в который, на добровольных началах, будут внесены имена журналистов.

Следует отметить, что, после появления новостей о новом законопроекте, ряд мессенджеров захлестнули слухи о том, что государство, якобы, намерено взять под свой контроль контент социальных сетей, а также колонки блогеров. Но стоит пробежать беглым взглядом по содержательной части законопроекта, как становится ясно – слухи не имеют под собой реальной почвы. В частности, законопроект «О медиа» не обязывает интернет-сайты или каналы интернет-ТВ получать специальную лицензию. Также необязательно разрешение государственных структур для регистрации нового печатного или онлайн-издания. Основная цель по задумке авторов законопроекта преследует повышение профессионального уровня азербайджанских СМИ, устранение негативного отношения к журналистам в обществе и повышение уровня взаимного доверия между ними. Еще одна проблема, которую может решить законопроект «О медиа», связана с обеспечением авторских прав. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство азербайджанских медиа не производят информационный продукт и держатся на плаву, лишь благодаря глупой краже контента у своих коллег. Создание Медиа-реестра, который представляет собой профессиональную базу данных обо всех СМИ, позволит, наконец, установить точное количество медиа-субъектов в стране, сформировать эффективные механизмы для защиты их авторских прав, а также выявить и пресечь деятельность людей, злоупотребляющих статусом журналиста. К сожалению, спустя века после Реформации, призвание журналиста привлекает не своей высокой просветительской миссией, а тупым зарабатыванием денег путем рэкетирства. Как известно, перечень СМИ, которым государство оказывало материальную помощь, всегда вызывал в обществе немало вопросов. Прежде всего, потому что государственная помощь оказывалась порой изданиям, занимавшимся чем угодно, но только не профессиональной журналистикой. Новый реестр позволит отсеять ряд медиа-субъектов, фактически, паразитирующих за счет профессиональных СМИ.