Объекты общественного питания смогут работать до 02:00 в первый день Нового года. Об этом говорится в решении Кабинета Министров «О введении особого карантинного режима в сфере общественного питания, деятельности предприятий сферы обслуживания и вакцинации».

«Проведение праздничных мероприятий, связанных с празднованием Нового года, должно быть организовано в соответствии с установленными для них действующими правилами и требованиями», - говорится в решении Кабмина.

Так, общее число гостей на торжественных церемониях не должно превышать 150 человек, а вместимость гостей в каждом зале должна определяться с учетом площади помещения.

Все гости старше 18 лет, которые принимают участие в праздничных церемониях, должны иметь не менее двух доз вакцин против коронавируса или сертификат о выздоровлении или же сертификат о противопоказаниях к вакцинации.

Обслуживающий персонал (за исключением музыкантов) должны носить медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Владелец объекта, в котором проводится праздничное мероприятие, обязан предоставить сведения о функционирующих в пределах данного объекта залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о времени начала и окончания мероприятия (не позднее 02:00), количестве гостей не позднее чем за 5 дней до даты проведения праздничной церемонии в портале icaze.e-gov.az.