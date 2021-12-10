МИД Азербайджана обвинил Армению в продолжении провокаций

«В то время как азербайджанская сторона предпринимает соответствующие шаги для нормализации постконфликтных отношений между Азербайджаном и Арменией, в частности в преддверии московской встречи по механизму консультаций в формате «3+3», армянская сторона продолжает провокационную деятельность, что демонстрирует агрессивную позицию данной страны и попытки помешать созданию мира в регионе», - заявило Министерство иностранных дел.

В последние дни вооруженные силы Армении продолжают провокации, усугубляющие ситуацию на Кельбаджарском участке азербайджано-армянской границы. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что ответственность за напряженность на границе двух государств и кровавое преступление на направлении Кельбаджарского района лежит на военно-политическом руководстве Армении.

«Обвинения МИД Армении в том, что Азербайджан нарушает суверенные границы этой страны, совершенно необоснованы. Именно во избежание подобных ложных обвинений Азербайджан выступает сторонником в скорейшем времени начать переговоры по делимитации границ двух государств. Если Армения на самом деле желает мира и стабильности в регионе, должна предпринимать реальные шаги по нормализации отношений и положить конец имитациям», – говорится в заявлении ведомства.

В конце сообщения МИД Азербайджана призывало армянскую сторону отказаться от попыток путем целенаправленного создания напряженности в регионе воспрепятствовать созданию мира и в соответствии со взятыми на себя обязательствами полностью выполнить трехсторонние заявления.

Напомним, что 8 декабря в результате очередной провокации на государственной границе в Кельбаджарском районе погиб военнослужащий азербайджанской армии Асиф Алиев.

А 9-10 декабря военные подразделения Армении с боевых позиций, расположенных на направлении Басаркечарского района, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении.