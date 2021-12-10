Кремль заявил об отсутствии планов на вторжение в Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует удар по Украине. Об этом он сказал в интервью греческому каналу ANT.

«У Москвы отсутствуют намерения по вторжению на территорию Украины. Но Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении», – сказал Песков.

Он также указал, что Москва видит проблему в боевом применении Киевом дронов, а также в том, что американское вооружение приближается к территории России. Представитель Кремля отметил, что все это «подталкивает Киев к силовому решению внутреннего конфликта на юго-востоке Украины».

«И если они вновь начнут наступление против своих собственных людей, это будет еще одна катастрофа для Европы», – подчеркнул Песков.