СГБ Нахчывана: Закир Исмаилов не был нашим сотрудником
Служба государственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики выступило с заявлением по поводу полковника Закира Исмаилова, ранее скончавшегося в исправительном учреждении.
«В последнее время, бывшего сотрудника службы безопасности, указывают как бывшего начальника управления упраздненного Министерства национальной безопасности Нахчыванской Автономной Республики.
Исмаилов Закир Алибала оглы, родившийся 5 сентября 1959 года в Баку, был принят в Комитет государственной безопасности Азербайджанской ССР в 1985 году. В октябре 1996 года он был направлен Министерством национальной безопасности Азербайджана в Министерство национальной безопасности Нахчыванской Автономной Республики для продолжения службы и работал там до 20 сентября 2003. Затем он был направлен в Министерство национальной безопасности Азербайджана для продолжения по рекомендации бывшего министра национальной безопасности Нахчыванской Автономной Республики Вали Алескерова, находящегося на данный момент в тюрьме», – говорится в сообщении СГБ Нахчывана.