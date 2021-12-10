МВД опровергло информацию о нападении на школу в Тертере

«Информация о нападении на среднюю школу № 2 в поселке Шихарх Тертерского района была расследована сотрудниками районного отдела полиции. Утверждения о наличии каких-либо нападений на школу не нашли подтверждения». Об этом haqqin.az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Также в МВД заявили, что во время второй карабахской войны армянские воинские формирования наносили ракетные и артиллерийские удары по домам и другим гражданским объектам. Жители поселка Шихарх, чьи дома пострадали в результате этих ударов, а также несколько семей беженцев временно разместились в указанной школе.

«В настоящее время там проживают несколько семей, дома которых за прошедший период не были полностью восстановлены. Повреждение инвентаря в школе произошли именно из-за отсутствия контроля», – добавили в пресс-службе ведомства.