Синоптики о погоде в Баку на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, возможно выпадение осадков в течении дня, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 6-8°, днем 9-11° тепла, в Баку также ночью 6-8°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление составит 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.