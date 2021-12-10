Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 13:55

США заморозили выделение Украине уже подготовленного пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Это решение Белый дом принял, несмотря на резкое возражение ряда влиятельных деятелей Конгресса и консервативных политологов. Как считает администрация Джо Байдена, заморозка военных поставок даст время для дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины.

А до этого президент США заявил о своей готовности провести с Москвой переговоры по безопасности, что вчера подтвердил от имени НАТО и его генеральный секретарь. Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с Россией темы, которые ее тревожат. Эти заявления создают новую политическую ситуацию в Вашингтоне. Если раньше США заявляли о своей непримиримой позиции в отношении того, что здесь называют «российской агрессией» против Украины и готовили против Москвы «ядерные санкции», то сейчас риторика изменилась. Совершенно очевидно, что Белый дом сделал ставку на дипломатическое, а не военное решение проблемы. Похоже, что Байден единолично или с поддержкой ближайших советников принял это решение в противовес «ястребам» в государственном департаменте, конгрессе и Пентагоне. Но оно ставит перед ним непростую дилемму. «До какой степени должен Вашингтон усладить слух российского президента Владимира Путина и будут ли возможные уступки ему достаточными, чтобы он отступил?» – спрашивает Washington Post. Вопрос не простой. Американские эксперты не без оснований полагают, что Путин хочет «все сразу». То есть, помимо прекращения военной помощи США Киеву он добивается, чтобы «коллективный Запад» отодвинул инфраструктуру НАТО подальше от границы с Россией и, более того, дал письменные, юридически обязывающие гарантии того, что Украина не будет принята в Североатлантический блок.

Но на такие условия ни США, ни их европейские союзники не согласятся никогда, а если Путин не будет удовлетворен размером уступок, то угроза военного конфликта на юго-востоке, гораздо более масштабного и кровавого, чем в 2014 году сохранится. «Никто не знает, что в голове Путина и что нужно, чтобы договориться с Кремлем, – говорит Андреа Кендалл-Тэйллор специалист по России в Center for a New American Security. – Но мы стараемся это понять, мы старается идти по пути дипломатии, мы демонстрируем жест доброй воли». Американские СМИ сообщают, что уже после разговора Байдена с Путиным Москва лишь усилила свою воинственную риторику в отношении Украины и продолжила перебрасывать военный материал к границе с Украиной. Последнее утверждение проверить трудно, но что касается первого, то можно констатировать: в тот же самый день, когда в США заявили о заморозке военного пакета для Украины, МИД России заявил, что отношения между Россией и Западом деградируют и подошли к критической черте. В ведомстве считают, что Запад продолжает «накачивать» Украину оружием, что может привести к появлению «неприемлемых угроз» для безопасности России и создает военные риски «вплоть до масштабного конфликта в Европе». И такая оценка лишь подтверждает мнение ряда американских экспертов о том, что Владимир Путин, возможно, рассматривает первые сделанные ему уступки как почву для дальнейшего торга.