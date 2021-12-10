Вашингтон отступил: «Никто не знает, что у Путина в голове» наша корреспонденция
США заморозили выделение Украине уже подготовленного пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Это решение Белый дом принял, несмотря на резкое возражение ряда влиятельных деятелей Конгресса и консервативных политологов. Как считает администрация Джо Байдена, заморозка военных поставок даст время для дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины.
А до этого президент США заявил о своей готовности провести с Москвой переговоры по безопасности, что вчера подтвердил от имени НАТО и его генеральный секретарь. Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с Россией темы, которые ее тревожат.
Эти заявления создают новую политическую ситуацию в Вашингтоне. Если раньше США заявляли о своей непримиримой позиции в отношении того, что здесь называют «российской агрессией» против Украины и готовили против Москвы «ядерные санкции», то сейчас риторика изменилась. Совершенно очевидно, что Белый дом сделал ставку на дипломатическое, а не военное решение проблемы.
Похоже, что Байден единолично или с поддержкой ближайших советников принял это решение в противовес «ястребам» в государственном департаменте, конгрессе и Пентагоне. Но оно ставит перед ним непростую дилемму. «До какой степени должен Вашингтон усладить слух российского президента Владимира Путина и будут ли возможные уступки ему достаточными, чтобы он отступил?» – спрашивает Washington Post.
Вопрос не простой. Американские эксперты не без оснований полагают, что Путин хочет «все сразу». То есть, помимо прекращения военной помощи США Киеву он добивается, чтобы «коллективный Запад» отодвинул инфраструктуру НАТО подальше от границы с Россией и, более того, дал письменные, юридически обязывающие гарантии того, что Украина не будет принята в Североатлантический блок.
Но на такие условия ни США, ни их европейские союзники не согласятся никогда, а если Путин не будет удовлетворен размером уступок, то угроза военного конфликта на юго-востоке, гораздо более масштабного и кровавого, чем в 2014 году сохранится.
«Никто не знает, что в голове Путина и что нужно, чтобы договориться с Кремлем, – говорит Андреа Кендалл-Тэйллор специалист по России в Center for a New American Security. – Но мы стараемся это понять, мы старается идти по пути дипломатии, мы демонстрируем жест доброй воли».
Американские СМИ сообщают, что уже после разговора Байдена с Путиным Москва лишь усилила свою воинственную риторику в отношении Украины и продолжила перебрасывать военный материал к границе с Украиной.
Последнее утверждение проверить трудно, но что касается первого, то можно констатировать: в тот же самый день, когда в США заявили о заморозке военного пакета для Украины, МИД России заявил, что отношения между Россией и Западом деградируют и подошли к критической черте. В ведомстве считают, что Запад продолжает «накачивать» Украину оружием, что может привести к появлению «неприемлемых угроз» для безопасности России и создает военные риски «вплоть до масштабного конфликта в Европе».
И такая оценка лишь подтверждает мнение ряда американских экспертов о том, что Владимир Путин, возможно, рассматривает первые сделанные ему уступки как почву для дальнейшего торга.
В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Ливерпуль, где будет проведена встреча представителей «Большой семерки». Главная тема переговоров госсекретаря с министрами Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии – российская угроза Украине. США добиваются безусловного одобрения европейскими союзниками пакета жестких мер против России в случае, если та все-таки предпримет нападение на Украину, которое покончит с прозападным правительством Владимира Зеленского. Мнение Европы Вашингтону, разумеется, небезразлично, ибо этот пакет включает остановку важной для континента газовой трубы «Северный поток – 2».
В американском издании The Nation только что была опубликована статья крупнейшего эксперта по Украине, профессора университета Род-Айленда Николая Петро, которая называется «Политическая конфронтация вокруг Украины – это политический спектакль, предназначенный для домашней аудитории».
Haqqin.az уже писал о том, что Байден своими переговорами с Путиным, скорее всего, пытается поднять свой упавший рейтинг. Как говорит Петро, хозяин Белого дома намерен выставить себя «укротителем Путина».
Но российский президент – матерый тигр, которого укротить не так просто. Он, к тому же, в отличие от Байдена, ставит не краткосрочную, а более амбициозную, стратегическую задачу. Как пишут известные эксперты по России Carnegie Endowment for International Peace Юджин Румер и Эндрю Уэйсс «Путин рассматривает полное возвращение Украины в российскую орбиту как важнейшую часть своего внешнеполитического наследия».
Но если это так, то вероятно, разрекламированный Байденом путь дипломатии ничего не принесет его авторам и Америке придется вернуться на исходные позиции. Вот поэтому при таком сценарии угроза военного конфликта между Россией и Украиной, детонатором которого станет эскалация боевых действий между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР никуда не денется.