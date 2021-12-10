В Минтруда почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

13:51

В Министерстве труда и социальной защиты населения прошло мероприятие по случаю Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Участники мероприятия возложили цветы к бюсту выдающегося государственного деятеля, архитектора и основателя современного Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева. На мероприятии министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев отметил беспрецедентные исторические заслуги Гейдара Алиева во всестороннем развитии Азербайджана, становлении и укреплении независимого Азербайджанского государства, а также достойное место нашей страны в мировом сообществе. Министр отметил динамичное развитие, достигнутое Азербайджаном в период правления Гейдара Алиева в 1969-82 годах. Он подчеркнул, что фундамент экономического потенциала Азербайджана для будущего государственного суверенитета и независимости республики также был заложен именно в тот период.

С.Бабаев подчеркнул исключительную роль Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, созданного в 1971 году благодаря инициативе и большим усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева, в формировании Вооруженных сил Азербайджана, обеспечении национальной армии профессиональными офицерами, которые, в свою очередь, участвовали в создании славной страницы истории, проявив героизм в Отечественной войне, завершившейся победой Азербайджана. Министр отметил, что возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству республикой в июне 1993 года по призыву народа изменило судьбу всей страны. Республика стала стремительно развиваться, а гражданское благополучие населения было определено как одна из высших целей государства. Ярким свидетельством этого является то, что в период с 1995 по 2003 год среднемесячная реальная заработная плата увеличилась в 5,1 раза, среднемесячная заработная плата – более чем в 6 раз, среднемесячный размер пенсий и пособий увеличился в 8 раз, а возможности трудоустройства расширялись из года в год. Впервые в СНГ именно в Азербайджане в 1999 году был принят Трудовой кодекс и Концепция демографического развития в соответствии с новым периодом социально-экономических отношений, а в 2001 году - Закон «О занятости населения».

Одновременно была создана сеть реабилитационных центров для взрослых и детей с ограниченными возможностями, где для них организованы интеграционные мероприятия. В частности, с 1990-х годов начался процесс обеспечения семей шехидов и инвалидов войны жильем, инвалидов войны – автомобилями. Эти важные социальные программы расширяются из года в год. За прошедший период семьям шехидов и инвалидов было предоставлено более 11 тысяч квартир и частных домов, инвалидам войны было предоставлено около 7 400 автомобилей. Бабаев сказал, что Азербайджан добился значительных исторических достижений в результате продолжения и развития успешной внутренней и внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева на высоком уровне президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что программы социальной защиты и активной занятости расширились многократно, поскольку национальная экономика выросла более чем в три раза в мире как рекорд. Он отметил масштабные социальные реформы, создание в стране современной инфраструктуры социальной защиты и реабилитации, а также несколько повышений социальных выплат. Он сказал, что, в частности, 2020 год войдет в историю как славный год героизма, когда азербайджанская армия под руководством президента, Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева одержала большую победу в Отечественной войне и освободила наши родные земли, оккупированные Арменией почти на 30 лет.