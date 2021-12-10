Хикмет Гаджиев об информационной войне против Азербайджана

«В первые годы независимости Азербайджан столкнулся с информационной войной». Об этом в своем выступлении на церемонии открытия Международного саммита по стратегической коммуникации Stratcom 21 в Стамбуле сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что оккупационная политика Армении против Азербайджана в первой карабахской войне сопровождалась еще и гибридной войной.

«В тот период мы не были готовы к информационной войне. Поэтому, несмотря на оккупацию Арменией азербайджанских земель и то, что эта оккупация сопровождалась террором и агрессивным сепаратизмом, мир осуждал именно Азербайджан. Несмотря на то, что убивали азербайджанцев, они заявляли, что якобы азербайджанцы убивали армян. Эта пропаганда осуществлялась во всем мире под названием «геноцид армян». Мы поняли в начале 90-х, что недостаточно быть правыми. Еще важнее донести до всего мира, что именно мы правы», - отметил Хикмет Гаджиев.