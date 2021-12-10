Хикмет Гаджиев о разрушениях в Карабахе: «Армения будто применила ядерное оружие»

«Освобождение Карабаха от оккупации поставило нас перед новой реальностью. Восстановление этих территорий – одна из наших главных целей». Об этом на церемонии открытия Международного саммита по стратегической коммуникации Stratcom 21 в Стамбуле заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев подчеркнул, что такого уровня разрушения городов и сел в 21-м веке не было в мировой истории, добавив, что Армения будто применила ядерное оружие на освобожденных от оккупации территориях.

Помощник президента отметил, что на фоне совершенного Арменией вандализма, варварства, не имеет права предъявлять претензии Азербайджану и Турции.

«Армения, совершившая столько злодеяний, не имеет морального права говорить о справедливости», – сказал Хикмет Гаджиев

Помощник президента также заявил, что Армения совершила в Карабахе урбицид.