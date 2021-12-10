Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара оказывает поддержку в модернизации азербайджанской армии, принимая участие в сфере военного образования.

По словам министра, в совместном российско-турецком мониторинговом центре, созданном после подписанного трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, сотрудники Вооруженных сил обеих стран несут совместную службу и прилагают усилия для обеспечения устойчивого мира и стабильности.

Он также подчеркнул, что продолжается работа по совместному поиску и обезвреживанию мин на освобожденных территориях Азербайджана.