В детском саду в Баку скончался ребенок

В детском саду № 49 в Наримановском районе столицы произошел трагический случай, передает Qafqazinfo.

Сообщается, что в одной из детских групп четырехлетнему Мехти Дадашову стало плохо. Ребенок в срочном порядке был доставлен в клинику "Бута", однако его жизнь спасти не удалось.

В ходе предварительного осмотра на теле ребенка не было обнаружено каких-либо травм. Причина смерти М.Дадашова пока неизвестны.

По факту в Наримановской районной прокуратуре ведется расследование.