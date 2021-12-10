Помощник президента: «Армения стала жертвой собственной лжи»

«Правильное ведение стратегической коммуникации в период второй карабахской войны было одним из важнейших вопросов, стоящих перед Азербайджаном». Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии открытия международного саммита по стратегической коммуникации Stratcom 21 в Стамбуле.

Хикмет Гаджиев отметил, что в течение данного периода, несмотря на начатую армянами войну, двери многих ведущих мировых медиа-ресурсов продолжали оставаться закрытыми для Азербайджана.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, установив прямой контакт с мировыми СМИ, занял передовую позицию в стратегической коммуникации нашей страны. В течение всей войны почти каждый день организовывались многочасовые интервью главы государства более чем с 30 ведущими СМИ всего мира. Подобно нашим солдатам, которые разрушали границу на местности, это было разрушением границ в информационной войне. Заявления нашего президента в социальных сетях информировали и мировое сообщество, и граждан Азербайджана», – сказал помощник президента.

Хикмет Гаджиев также подчеркнул, что Армения в конечном итоге стала жертвой собственной лжи, отметив важность донесения правды до всего мира.

Он также высоко оценил совместную работу Азербайджана и Турции в области информации и медиа.