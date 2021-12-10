Прокуратура об убийстве Мирзоева выстрелом в лицо

В пятницу, 10 декабря, в прокуратуру Сураханского района поступила информация о том, что житель поселка Бина Аллахверди Мирзоев получил смертельное ранение из огнестрельного оружия во дворе собственного дома. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В качестве подозреваемого был задержан родственник убитого Тариэль Гурбанов.

В прокуратуре отметили, что Гурбанов умышленно убил Аллахверди Мирзоева, выстрелив ему в лицо из охотничьего ружья во время возникшей между ними ссоры.

По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело.