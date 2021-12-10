Путин: в 1990-е годы в правительстве был сотрудник ЦРУ

«В ходе судебного разбирательства в США выяснилось, что один из советников правительства России в начале 1990-х годов был кадровым сотрудником Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов». Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил президент России Владимир Путин.

«В числе этих советников в правительстве РФ был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», – сказал Путин.

Ранее Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества рассказал, что в годы президентства Бориса Ельцина в российском правительстве работали американские разведчики. По словам президента, он «вычистил» их всех в начале «нулевых». Позже в США они были осуждены за участие в приватизации.