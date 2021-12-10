Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:00

У Саудовской Аравии заканчиваются боеприпасы к ЗРК Patriot, чтобы отбивать атаки йеменских хуситов, говорят американские и саудовские официальные лица. Пополнение арсеналов и возвращение комплексов Patriot в королевство – предмет официального саудовского запроса в адрес США и тема для переговоров с соседями по региону. Дроны хуситов называют «летающими газонокосилками». Собираются они по иранским технологиям буквально «на коленке» и достаточно быстро, стоят всего десять тысяч долларов за штуку, словом – примитив полный. Но и его оказалось вполне достаточно для того, чтобы обрушить ПВО Саудовской Аравии, состоящей из зенитно-ракетных комплексов Patriot, каждая ракета которого стоит ровно миллион долларов.

А ведь у хуситов есть не только дроны, но и баллистические ракеты. Повстанцы сообщают, что это разработка йеменских гениев-ракетчиков, но на самом деле – это иранская «Зульфикар», упрощенная до такого предела, что ее можно собрать в гараже или автомастерской. И если с ними ЗРК Patriot еще как-то худо-бедно справляются, то против «летающих газонокосилок» саудиты ничего поделать не могут. По заявлениям Эр-Рияда в октябре дроны атаковали территорию Королевства 25 раз, баллистические ракеты – 10. В ноябре, соответственно, 29 и 11. И если раньше саудиты говорили, что серьезной опасности со стороны летающих газонокосилок и примитивных ракет нет, мы их, дескать, роями сбиваем, то теперь тональность изменилась. И Королевство буквально умоляет США и своих партнеров по Заливу предоставить им «излишки» ракет для Patriot, кто сколько сможет. А также не менее 280 ракет класса «воздух-воздух» AIM-120C. Косвенным подтверждением серьезности ситуации для саудитов служит и опубликованное недавно заявление представителей Saudi Aramco о том, что им приходится работать круглосуточно и без выходных для ремонта поврежденных объектов. Хуситы умеют по больному – и они грамотно сформировали ассиметричный ответ на саудовскую агрессию, делая «йеменское болото» для Эр-Рияда все более бездонным и вязким.