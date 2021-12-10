У саудитов кончились ракеты горячая тема
У Саудовской Аравии заканчиваются боеприпасы к ЗРК Patriot, чтобы отбивать атаки йеменских хуситов, говорят американские и саудовские официальные лица. Пополнение арсеналов и возвращение комплексов Patriot в королевство – предмет официального саудовского запроса в адрес США и тема для переговоров с соседями по региону.
Дроны хуситов называют «летающими газонокосилками». Собираются они по иранским технологиям буквально «на коленке» и достаточно быстро, стоят всего десять тысяч долларов за штуку, словом – примитив полный. Но и его оказалось вполне достаточно для того, чтобы обрушить ПВО Саудовской Аравии, состоящей из зенитно-ракетных комплексов Patriot, каждая ракета которого стоит ровно миллион долларов.
А ведь у хуситов есть не только дроны, но и баллистические ракеты. Повстанцы сообщают, что это разработка йеменских гениев-ракетчиков, но на самом деле – это иранская «Зульфикар», упрощенная до такого предела, что ее можно собрать в гараже или автомастерской. И если с ними ЗРК Patriot еще как-то худо-бедно справляются, то против «летающих газонокосилок» саудиты ничего поделать не могут.
По заявлениям Эр-Рияда в октябре дроны атаковали территорию Королевства 25 раз, баллистические ракеты – 10. В ноябре, соответственно, 29 и 11. И если раньше саудиты говорили, что серьезной опасности со стороны летающих газонокосилок и примитивных ракет нет, мы их, дескать, роями сбиваем, то теперь тональность изменилась. И Королевство буквально умоляет США и своих партнеров по Заливу предоставить им «излишки» ракет для Patriot, кто сколько сможет. А также не менее 280 ракет класса «воздух-воздух» AIM-120C.
Косвенным подтверждением серьезности ситуации для саудитов служит и опубликованное недавно заявление представителей Saudi Aramco о том, что им приходится работать круглосуточно и без выходных для ремонта поврежденных объектов. Хуситы умеют по больному – и они грамотно сформировали ассиметричный ответ на саудовскую агрессию, делая «йеменское болото» для Эр-Рияда все более бездонным и вязким.
Но было бы не совсем справедливо утверждать, что «ракетный дефицит» возник только из-за действий хуситов. Он вполне рукотворный и немалую роль в его возникновении сыграл… Вашингтон. Который с февраля нынешнего года затягивал выполнение сделки в размере 650 миллионов долларов по поставкам упомянутых выше ракет «воздух-воздух» AIM-120C.
Конгресс и Сенат более полугода лениво дебатировали вопрос «поставлять-не поставлять», достаточно ли в Эр-Рияде «демократии», достаточно ли быстро двигается Королевство на пути «прав человека», чтобы обладать таким оружием - а тем временем их союзнику в Персидском заливе становилось все хуже и хуже.
Вопрос, наконец-то, на днях решился. И ракеты в Эр-Рияд уйдут. Но осадок у саудитов от этой истории останется солидный. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что совсем не прочь пошантажировать союзника, мягко выкрутить ему руки, а потом заставить двигаться в нужном для Америки направлении. И этого в Королевстве не забудут. Правда, помогут ли AIM-120C и ракеты к ЗРК Patriot в борьбе с хуситами – совершенно другой вопрос. И, представляется, в этой истории Эр-Рияд ожидает еще немало сюрпризов.