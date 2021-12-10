В Армении задержан расстрелявший сослуживцев солдат

В Армении солдат срочной службы задержан по подозрению в расстреле своих сослуживцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК страны.

«В субботу, 11 декабря, военнослужащий N-ской части ВС Армении задержан по подозрению в нанесении смертельного огнестрельного ранения Сенику Арзуманяну, а также ранений еще двум своим сослуживцам», – заявили в Следственном комитете.

Напомним, 10 декабря в одной из воинских частей Армении в результате стрельбы сослуживца смертельное огнестрельное ранение получил солдат-срочник Сеник Арзуманян, а двое военнослужащих были ранены.