Узбека с символикой России не пустили в Украину

Пограничники в киевском аэропорту Борисполь отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с российской символикой. Об этом сообщает Госпогранслужба страны.

«На одежде путешественника были изображения флага и герба России и надписи Russian national team. Гражданин Узбекистана был приглашен в служебное помещение для проведения углубленной проверки, во время которой он сам понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами. Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель поездки», – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что планировал купить в Украине трактор для своего фермерского хозяйства. Но во время опроса не смог рассказать ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор он хочет приобрести.