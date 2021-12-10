Минобороны о борьбе с коронавирусом в азербайджанской армии

Состоялась очередная церемония выпуска военных врачей, обучающихся в резидентуре военно-медицинского факультета. Об этом haqqin.az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Выступившие на мероприятии отметили, что выпускники получили образование у ведущих педагогов республики, а во время второй карабахской войны резиденты наряду с военными врачами были командированы на фронт, где оказывали раненым военнослужащим первую медицинскую помощь.

Было особо подчеркнуто, что в азербайджанской армии ведется серьезная борьба с пандемией COVID-19, отмечались неоценимые заслуги курсантов, резидентов и врачей в этой области.