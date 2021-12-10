Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на контрольно-пропускном пункте Шахтахты был задержан и осмотрен грузовой автомобиль SCANİA с госномерами 36AA961, который направлялся в Турцию, а оттуда в Бельгию.

В ходе тщательного досмотра транспортного средства, в его топливном баке были обнаружены 242, 2 кг героина.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 206.2 УК Азербайджана.