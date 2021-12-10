«Иранская и российская стороны близки к завершению работы над документом о всестороннем сотрудничестве сроком на 20 лет». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, Иран создал новую программу МИД: Дорожная карта по заключению 20-летних соглашений с соседними странами.

«Этот процесс почти завершен с Россией», - сказал он в интервью изданию ILNA, добавив, что речь идет о соглашении, похожем на договор о всестороннем сотрудничестве с Китаем сроком на 25 лет.