Люди с ограниченными возможностями поют песню «Sən elə bir zirvəsən» - видео
При поддержке Министерства труда и социальной защиты населения в клип на песню «Sən elə bir zirvəsən», посвященную великому лидеру Гейдару Алиеву, добавлено новое содержание.
В клип включены высказывания общенационального лидера об освобождении оккупированных территорий и эпизоды, отражающие визиты Главнокомандующего вооруженными силами Музаффара Али, президента Ильхама Алиева в освобожденные регионы.
Известную песню, авторами которой являются Баба Везироглу и Камал, исполнили талантливые молодые люди с ограниченными возможностями Садиг Гасанов, Гандаф Акбарли, Эльгиз Бабазаде, Турана Гамидова и Сеймур Алиев.