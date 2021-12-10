Состояние Саакашвили проверит психиатр

«Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценит психиатр, который недавно был включен в экспертную группу при омбудсмене». Об этом заявил врач Григол Григолия, передает Новости-Грузия.

Ранее в Грузии сообщили о том, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов, неадекватное применение которых расценивается как фармакологическая пытка.

«Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому встала необходимость, чтобы консилиум посетил экс-президента в больнице, и мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает», – сказал Григолия.