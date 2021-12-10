Икрам Нур, автор haqqin.az 18:21

Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи заявил об окончании боевых задач возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на территории Ирака и выводе из страны боевых частей альянса. Когда Байден с серьезным видом начинает говорить какие-то масштабные вещи – мир напрягается. Так и с его заявлением о том, что к концу 2021 года США выйдут сразу из двух войн, развязанных при президенте Буше-младшем: в Афганистане и в Ираке. Ну, в Афганистане мы этот «выход» уже увидели – теперь на очереди Багдад. И сразу как-то тревожно.

Правда, ряд представителей западных спецслужб и военных дипломатов уже заявили, что говорить о «выходе» американцев из Ирака – серьезное заблуждение. И действительно, на сегодняшний день там как было две с половиной тысячи американских военнослужащих – так столько же, судя по всему, и останется. В лучшем случае для иранских прокси – на двести-триста человек меньше станет. Как занимались они инструкторской подготовкой иракских подразделений – так и продолжат это делать после нового года. Главное, как заверил командующий объединенной группировкой в Ираке генерал-майор Джон Бренно, американские военнослужащие в боевых действиях участвовать не будут. Но здесь интересный нюанс – они и так уже год в них не участвуют. Если это называется выводом, то у американцев явно какое-то странное об этом представление. Что интересно, есть два уровня заявлений по этому поводу, что со стороны американцев, что со стороны иракцев. На политическом уровне однозначно говорится о выводе американских войск, максимальном сокращении присутствия армии США. На уровне чуть пониже, где обитают люди с большими звездами на погонах, говорится о том, что полный уход американцев обрушит ситуацию и создаст предпосылки для активизации «Исламского государства».