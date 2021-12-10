Американские войска покидают и Ирак? бегство с Востока – главная тема
Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи заявил об окончании боевых задач возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на территории Ирака и выводе из страны боевых частей альянса.
Когда Байден с серьезным видом начинает говорить какие-то масштабные вещи – мир напрягается. Так и с его заявлением о том, что к концу 2021 года США выйдут сразу из двух войн, развязанных при президенте Буше-младшем: в Афганистане и в Ираке. Ну, в Афганистане мы этот «выход» уже увидели – теперь на очереди Багдад. И сразу как-то тревожно.
Правда, ряд представителей западных спецслужб и военных дипломатов уже заявили, что говорить о «выходе» американцев из Ирака – серьезное заблуждение. И действительно, на сегодняшний день там как было две с половиной тысячи американских военнослужащих – так столько же, судя по всему, и останется. В лучшем случае для иранских прокси – на двести-триста человек меньше станет. Как занимались они инструкторской подготовкой иракских подразделений – так и продолжат это делать после нового года.
Главное, как заверил командующий объединенной группировкой в Ираке генерал-майор Джон Бренно, американские военнослужащие в боевых действиях участвовать не будут. Но здесь интересный нюанс – они и так уже год в них не участвуют. Если это называется выводом, то у американцев явно какое-то странное об этом представление.
Что интересно, есть два уровня заявлений по этому поводу, что со стороны американцев, что со стороны иракцев. На политическом уровне однозначно говорится о выводе американских войск, максимальном сокращении присутствия армии США. На уровне чуть пониже, где обитают люди с большими звездами на погонах, говорится о том, что полный уход американцев обрушит ситуацию и создаст предпосылки для активизации «Исламского государства».
А отразить их новые атаки ни иракские силы безопасности, ни курдские пешмерга, ни иранские прокси совершенно не готовы. И здесь наблюдается удивительный консенсус между военно-политическими кругами в Багдаде, Тегеране, Эрбиле и Вашингтоне. Ни потенциал, ни выучка всех вооруженных формирований, что официальных, что полуофициальных, не позволяют им отразить новое массированное наступление ИГ, которое непременно начнется.
Как сообщили автору этих строк хорошо информированные источники в Багдаде, «иракской армии требуется еще три-четыре года интенсивной подготовки для обретения необходимого уровня борьбы с ДАЕШ». Естественно, с опорой на международную поддержку – деньгами, оружием, инструкторами, разведывательными данными. Что тем более актуально после вчерашнего заявления ИГИЛ о том, что она начинает «глобальную экономическую войну» – в Ираке, Сирии, Афганистане начнутся массовые атаки на объекты инфраструктуры.
В этой связи весьма примечателен тот факт, что Багдад решил закупить у Анкары беспилотники Bayraktar TB2 на общую сумму в 100 миллионов долларов. Одновременно с этим – отказавшись от закупки нескольких российских МиГ-29. Причем, сделка была одобрена в Вашингтоне.
Ничего антироссийского здесь нет – Ирак хочет приобщиться к методам современных военных действий, где Байрактар и турецкая тактика их применения – ключ к победе. И иракское руководство ради этого готово забыть свои претензии к Анкаре.
Но при этом – оно продолжает с надеждой смотреть на Вашингтон, надеясь, что там не воспримут всерьез «грозные» требования местных политиков уйти навсегда. А останутся и будут помогать дальше. Что встречает полное понимание у американских военных, хорошо информированных о реальном состоянии иракских вооруженных формирований и уровне тамошних «больших звезд» с пышными усами.
И действительно, зачем уходить, если вскоре опять придется туда возвращаться. И опять по тому же поводу – из-за неспособности местных грамотно воевать с «разгромленными», уже четыре года как, игиловцами.