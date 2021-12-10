Эрдоган: социальные сети превратились в угрозу для демократии

Социальные сети, воспринимавшиеся на первых порах символами свободы, со временем превратились в одну из основных угроз для демократии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии открытия Международного саммита по стратегическим связям Stratcom 21 в Стамбуле, передает «Анадолу».

«На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации, демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность», – сказал Эрдоган.

Он отметил, что активное развитие технологий и виртуального пространства влияет на формирование социальной среды современных обществ.

«С ростом интереса к социальным сетям, набирают обороты потоки лжи, сфабрикованных новостей и дезинформации. Ввиду отсутствия эффективных механизмов контроля над виртуальным пространством, жизни миллионов людей по всему миру омрачаются распространением ложных новостей. Проблема дезинформации вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств. достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности», – сказал Эрдоган.