ООН призывает контролировать миграцию

«По данным Международной организации по миграции, в 2021 году число смертей и исчезновений увеличилось на многих миграционных маршрутах по всему миру, в том числе в Европе и Америке. Агентство ООН сообщает, что с учётом последних случаев в Мексике число погибших с начала года мигрантов превысило 4470 - мужчин, женщин и детей», - заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Euronews.

Организация Объединенных Наций призывает государства-члены к согласованным действиям по сокращению случаев трагической гибели мигрантов во всем мире.

«Организация отмечает, что в глобальном масштабе число смертей в этом году уже превышает показатель прошлого года, когда было зарегистрировано 4236 случаев. По данным Международной организации по миграции, с 2014 года было зарегистрировано более 45400 смертей. И этот последний инцидент должен стать напоминанием для всего мира и для государств-членов, что надо договориться о контролируемой и управляемой миграции», - сказал представитель ООН.