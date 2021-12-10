Иран предупредил США и Израиль: дорого обойдется

«Возможная агрессия со стороны США и Израиля против Ирана обойдется им дорогой ценой». Об этом сообщил неназванный высокопоставленный источник в вооруженных силах исламской республики, передает ТАСС.

«Если агрессор создаст условия, чтобы военное командование Ирана испытало свои ракеты на реальных мишенях, то он заплатит большую цену», - заявил источник, отвечая на вопрос о возможном ударе США и Израиля по ядерным объектам исламской республики в случае провала переговоров по ядерной сделке.