Депутат Фазиль Мустафа: «Министры снимают опытных чиновников. И назначают на их места своих друзей и родственников»

«Увольнение ряда чиновников новыми руководителями министерств и ведомств является очень плохой тенденцией». Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Одну из причин этого депутат видит в том, что в Азербайджане нет механизма защиты прав чиновников.

«Это опасно. Государство тратит годы для формирование чиновников, предоставляет возможность накопить опыт. Однако каждый назначенный новый министр увольняет опытных чиновников под различными предлогами, чтобы обеспечить работой своих одноклассников, друзей или еще хуже - родственников. К сожалению, до сих пор не сформирован механизм защиты чиновничьего класса. И это прискорбно. Для этого должны быть приняты серьезные меры».