Назарбаев назвал причины распада СССР

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24» назвал несколько причин, приведших к распаду CCCР

«Социалистическая система изживала свои ресурсы, а руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», - сказал Назарбаев.

Он считает, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени.

«Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», — добавил экс-президент Казахстана.