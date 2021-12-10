Назарбаев назвал причины распада СССР
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24» назвал несколько причин, приведших к распаду CCCР
«Социалистическая система изживала свои ресурсы, а руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», - сказал Назарбаев.
Он считает, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени.
«Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», — добавил экс-президент Казахстана.
В качестве причин распада СССР Назарбаев также упомянул волнения в прибалтийских республиках Советского Союза. По его словам, они были искусственным приложением к государству и уровень жизни в них был лучше, чем в других частях страны.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил, что объявление независимости РСФСР стало сигналом для остальных республик.
«Вот так мы подошли к путчу», - заключил он.