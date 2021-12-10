Вена охвачена массовыми протестами

«Более 40 тысяч человек вышли в субботу на демонстрации в столице Австрии против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса», - говорится в сообщении полиции Вены.

Протестующие собрались на площади Хельденплац в центре города и двигаются маршем по кольцевой улице Рингштрассе.

Отметим, что в Вене вторые выходные подряд проходят протесты против обязательной вакцинации от коронавируса. В стране из-за четвертой волны пандемии ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей.