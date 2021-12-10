Саакашвили предложил встречу трех президентов в госпитале

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Об этом говорится в обращении Саакашвили в социальной сети Facebook, передает Newsgeorgia.

«Я не могу не вспомнить предложение, озвученное четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили по поводу встречи трех президентов… Как у незаконного заключенного у меня нет иллюзий, что по мотиву этой встречи буду освобожден. Поэтому я предлагаю, чтобы первая такая встреча прошла в Горийском военном госпитале, где я до сих пор нахожусь в статусе заключенного и не прошу от вас помилования и не собираюсь просить на этой встрече. Я глубоко убежден, что альтернативы такому диалогу нет», - написал Саакашвили.

Он также призвал грузинское общество, политические силы, неправительственный сектор, СМИ и международное сообщество поддержать его инициативу.