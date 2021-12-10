Снизился отток капитала из Азербайджана
В январе - сентябре этого года за счет финансов Азербайджана образовался дефицит в размере 1 457,5 миллиона долларов США.
Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отток капитала из страны сократился на 30,8%.
Финансовый отчет за 9 месяцев был сформирован за счет увеличения чистых финансовых активов Азербайджана на 740,1 миллиона долларов и сокращения чистых финансовых обязательств на 717,4 миллиона долларов. За тот же период прошлого года чистые финансовые активы страны выросли на $ 512,8 млн, а чистые финансовые обязательства сократились на $ 1 592,8 млн.