Секретный план Израиля по противодействию Ирану

Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия. Об этом министр обороны страны Бени Ганц проинформировал официальных представителей США в ходе своего визита в Вашингтон, сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства радио «Галей ЦАХАЛ».

«Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн», - говорится в сообщении СМИ.

Источник также сообщил, что Иран близок к получению достаточного количества урана для производства одной ядерной бомбы, но «не собирается переступать черту, понимая значение этого шага».