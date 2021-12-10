23:06

В одном из главных символов Тегерана – «Milad Tower» состоялась конференция на тему «Исследование путей развития сотрудничества между двумя странами - дружественным и братским Ираном и Азербайджаном». Об этом сообщило посольство Азербайджана в Иране. В работе конференции приняли участие посол Азербайджана в ИРИ Али Ализаде, посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави, члены иранского парламента, бизнесмены, дипломаты, представители общественности и СМИ из Тегерана, Тебриза и Ардебиля. Конференция началась демонстрацией фильма о разрушении армянскими вандалами городов и сел, мечетей, религиозных, исторических и культурных памятников на некогда оккупированных территориях Азербайджана и строительных работах, проведенных там второй карабахской войны.

Один из организаторов мероприятия, основатель Общества дружбы Иран-Азербайджан в Тегеране, бывший посол Ирана в Азербайджане Ахад Газаи в своем выступлении сказал, что у народов Ирана и Азербайджана общая религия, история, культура и традиции. Говоря о славной победе Азербайджана, Ахад Газаи подчеркнул, что освобождение Карабаха и других районов из-под оккупации радужно было встречено народами обеих стран и вручил в подарок послу Азербайджана в Иране Али Ализаде ковровое табло, сотканное в честь блестящей победы Азербайджана в войне, верховного главнокомандующего ВС Азербайджана, президента Ильхама Алиева с надписью «Карабах – это Азербайджан!».

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Иране Али Ализаде отметил, что основы дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном были заложены еще в период, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев возглавлял Нахчыванскую Автономную Республику. Дипломат подчеркнул, что эти отношения развиваются по восходящей линии и сегодня. Отметив, что фундаментом отношений Азербайджана с Ираном являются тесная дружба и сотрудничество, посол подчеркнул, что президент Азербайджана придает особое значение развитию отношений с Ираном. Посол Ализаде рассказал о вандализме армян на освобожденных территориях за 30 лет, восстановительных и строительных работах на этих землях, освобожденных в результате блестящей победы Азербайджана во второй карабахской войне. Отметив, что в результате этой победы освобождены 132 километра границы Ирана с Азербайджаном, и на этих землях созданы новые реалии и много возможностей для сотрудничества, посол призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в эти территории и принимать активное участие в созидательных работах.