США отправляют Донфрид в Россию и Украину

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид приедет в Москву и в Киев 13–15 декабря, передает РБК со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«Донфрид посетит Киев и Москву 13–15 декабря, чтобы встретиться с государственными должностными лицами и обсудить наращивание военного потенциала Россией и усиление обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении ведомства.

В Госдепартаменте подчеркнули, что Донфрид собирается обратить внимание на возможность достичь дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе через выполнение минских соглашений при поддержке «нормандского формата».