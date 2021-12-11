«Россия выразила желание выступить в качестве консультанта в этом процессе. Но для того, чтобы процесс был успешным, Армении необходимо серьезно подумать и предпринять позитивные шаги», - сказал помощник президента.

«Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации границ с Арменией». Об этом заявил помощник президента Азербайджана, руководитель отдела внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Haber Global.

Он также отметил, что, к сожалению, сегодня многие мирные люди гибнут на минах.

«Это можно рассматривать как продолжение вандализма и военной политики Армении против Азербайджана. Мины были намеренно закопаны, и цель состоит в том, чтобы убить невинных людей и не дать им вернуться на свои родные земли», - заявил Хикмет Гаджиев.

По его словам, когда есть положительная динамика, армяне пытаются приостановить ее, совершая военные или политические провокации.

«Азербайджан предотвратит и отреагирует на все эти провокации Армении», - подчеркнул помощник президента.