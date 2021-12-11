Мы подошли к третьей, заключительной части беседы с Сафаром Мехтиевым. Вторая ее часть остановилась на болезненном вопросе об активной торговле в центре Баку контрафактной и безакцизной продукцией. Меня не прервали, а признали очевидный факт и попытались объяснить ситуацию. Хотя я понимаю, что многое еще предстоит изменить в нашей стране. Новые алиевские реформы нацелены на окончательную трансформацию Азербайджана в самодостаточное и правовое государство. Как мне показалось, на своем участке Сафар Мехтиев справится с поставленной задачей. Во всяком случае не хотелось бы ошибиться.

Чем меня приятно удивил Сафар Мехтиев? Своей открытостью, компетентностью, раскрепощенностью, простотой и готовностью выслушать и ответить на каждый из поставленных критических вопросов. Да, многие из моих вопросов главе Государственного таможенного комитета были неприятны, неудобны, тягостны, но он скрупулезно, детально и прямо отвечал.

- Еще один болезненный вопрос – азербайджанский рынок буквально наводнен контрафактной продукцией. Безакцизные сигареты и алкогольные напитки можно встретить на прилавках в центре города. Я и сам покупал часто в центре города такие сигареты, потому что они были гораздо качественнее табачных изделий, производимых в Азербайджане. Но в последнее время почувствовал ухудшение качества и этой безакцизной продукции. Небольшое журналистское расследование навело меня на следы контрабандистов, которые ввозят в Баку «швейцарские сигареты», которые производятся на контрафактных предприятиях в Грузии. А «московскую водку» завозят из подпольных цехов Абхазии, Осетии и Дагестана. Вот и хочу спросить вас – каким образом в центре Баку на глазах у фискальных органов торгуют безакцизными сигаретами и алкоголем? Кто их крышует?

- Никто не отрицает наличие контрабандистской деятельности. Вы можете ознакомиться и с нашими отчетами, ежегодно мы предотвращаем проникновение в страну контрабандной и контрафактной продукции. Порой задерживаем целые грузовики с табачной продукцией. Кстати, в прошлом году почти всю конфискованную при попытке ввоза в страну незаконным путем табачную продукцию, а также лекарственные препараты мы передали Минобороны для нужд наших военнослужащих. Во всем мире идет борьба с контрабандой сигарет, алкоголя, лекарств и золотых изделий.

Нас больше всего беспокоит морская контрабанда. Периодически на рыболовных судах пытаются незаконно ввозить вышеуказанные товары в Азербайджан. Недавно мы провели совместную с СГБ и Госпогранслужбой спецоперацию на Каспии, раскрыли каналы контрабандной поставки. Но контрабандисты не дремлют, изыскивают новые пути и методы доставки товаров.

С полной ответственностью заявляю, что ввозимые в Азербайджан товары проверяются с помощью таможенных сканеров. Свежий пример: накануне Нового года мы обнаружили пиротехнику, которую пытались завезти незаконным путем. Порой мы сталкиваемся с беспрецедентными по своему коварству и умыслу примерами незаконной доставки. Представляете, контрабандисты умудрились запрятать в воздушном фильтре грузового автомобиля 34 кг золота!

— Это все понятно. А кто должен вести борьбу с контрафактной продукцией в торговле, поступающей в страну контрабандным путем?

- Все фискальные органы – мы и налоговая служба, а также правоохранительные органы ведут борьбу с контрабандой в торговле. Но давайте обратимся к международной статистике. У Азербайджана одни из лучших показателей в борьбе с контрабандой. 2% ввозимой в страну алкогольной продукции и табачных изделий приходится на долю контрабанды. Это мизер! И это отрадный факт! Мы проводим совместные спецоперации с налоговой службой и другими ведомствами. Я остановлю внимание на важном моменте. Контрафактные сигареты и алкоголь уже не завозятся в страну, эту продукцию производят в подвалах в самом Азербайджане.

- Совершенно верно. Я ждал от вас именно этого признания…

- Да, это так. И мы об этом знаем. У нас на руках серьезные факты. Здесь, в Азербайджане, в подвалах производят контрафактный алкоголь - виски, водку, коньяк… Мы продолжаем борьбу с этим, и нам удалось нейтрализовать несколько преступных сетей.

- Теоретики утверждают: успешная работа таможенных структур и повышение сборов свидетельствуют о росте импорта, а значит - косвенно о снижении производства внутри страны и проблемах в экономике, не так ли? Увы, но вы снова перевыполнили план!

- Нет, я не согласен с вами. Импорт не растет. Вы спросите – почему? За последние четыре года оборот в товарном импорте составил 42 миллиарда долларов. Это за период моего непосредственного руководства Таможенным комитетом. Оборот товарного импорта за 11 лет в период прежнего руководства составил 91 миллиард долларов. До моего назначения председателем за 11 лет в бюджет поступило 15 миллиардов манатов. За четыре года в период моего руководства в госбюджет поступило 16 миллиардов манатов. Теперь сравните – 15 миллиардов за 11 лет и 16 миллиардов за 4 года. То есть за 4 года мы обеспечили поступления в бюджет налогов и пошлин, которые были осуществлены за 11 лет!

Таким образом, увеличение бюджетных поступлений произошло не за счет увеличения импорта, а благодаря обеспечению прозрачности. Мы достигли кульминации с точки зрения законного сбора таможенных пошлин и налогов. Если не произойдет мирового экономического кризиса и сбоя в системе внешнеторговых операций, как в период пандемии и локдаунов, мы рассчитываем обеспечить бюджетные поступления на сумму свыше 4 миллиардов манатов в год. Эта задача, поставленная президентом. И новая политика прозрачности, а также борьба с негативными явлениями позволят нам выйти на этот рубеж. Я не думаю, что в ближайшие годы произойдет рост импорта. Годовой оборот и в ближайшем будущем будет составлять около 11-12 миллиардов.

Нам удалось достичь прорыва в сборе таможенных налогов и пошлин благодаря правильному администрированию, кадровой реформе, прозрачности, борьбе с монополизмом. Самый большой успех – расширение экспортно-импортных возможностей для бизнесменов.

Было бы несправедливо не признать, что увеличение бюджетных поступлений связано и с ростом цен. Но это не ключевой фактор. Волатильность никто не отменял. На какие-то товары цены поднимаются, на что-то спускаются. Меняется и перечень ввозимых товаров. Поэтому повышение цен играет незначительную роль. На 95 процентов мы добились поставленных задач. Вы спросите – почему не на все 100%? Вопросы таможенной стоимости всегда сопряжены с рисками – имеются манипуляции, проблемы, игры с ценами, попытки снижения экспортной цены…

- В последние дни общественность широко обсуждала и проблему завышенных таможенных пошлин на импорт новых автомобилей. По мнению критиков, по вине таможни это привело к снижению торгового оборота. Что скажете?

- Да, этот вопрос был поднят в парламенте одним из депутатов. К тому же этот депутат сослался на обнародованную Таможенным комитетом статистику (смеется). Но вопрос в том, что в обнародованной нами статистике речь идет не только о легковых автомобилях, а обо всех видах импортируемого транспорта. Мы указали и динамику предыдущих лет. Что же касается легковых автомобилей, то обратите внимание на статистику: в сравнении с предыдущим периодом ввоз автомобилей увеличился на 20-30 тысяч единиц. Вы спросите – почему же произошло снижение торгового оборота в транспортной сфере? Так речь идет не только о легковых автомобилях. Скажем, в прошлом году Азербайджан закупил и импортировал самолеты на сумму 5 миллионов долларов или локомотивы на 60-70 миллионов, а в этом году не закупил. Вот вам и снижение торгового оборота. К сожалению, некоторые наши депутаты не могут поверить в то, что таможня начала работать прозрачно. Пожалуйста, пусть обратятся, и мы предоставим все документы и всю статистику.

- Благодарю Вас за искреннюю и честную беседу.