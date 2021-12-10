Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что новое правительство Германии по-прежнему не будет продавать Киеву оружие, передает ТАСС.

Он отмечает, что главный неофициальный аргумент Берлина заключается в том, что поставки оружия «могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе, привести к более масштабным столкновениям».

«Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция будет сохранена», - сказал Мельник.