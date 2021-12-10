Германия не будет продавать Украине оружие из-за второй мировой войны
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что новое правительство Германии по-прежнему не будет продавать Киеву оружие, передает ТАСС.
Он отмечает, что главный неофициальный аргумент Берлина заключается в том, что поставки оружия «могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе, привести к более масштабным столкновениям».
«Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция будет сохранена», - сказал Мельник.
Посол заявил, что причина такого отношения Берлина к вопросу поставок оружия на Украину связана с последствиями Второй мировой войны.
«Я называю это обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны. Именно этот фактор сдерживает поставки вооружения», - считает Мельник.