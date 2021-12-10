Джейхун Наджафов, собкор 01:58

Несмотря на чрезвычайные меры, принятые в Исфахане - втором по населению городе Ирана, вот уже два месяца, как его жители, а также фермеры из других населенных пунктов региона, выходят к руслу пересохшей реки Зайендеруд на акции протеста, требуя от правительства Ирана решить проблему острейшего дефицита пресной воды. Когда же массовые протесты перекинулись на соседнюю провинцию Чахар-Махал Бахтиари, силы безопасности ввели в Исфахане негласное военное положение, установив на главных площадях и улицах города контрольно-пропускные пункты, а также начав круглосуточное патрулирование под мостом Хадж, где собирались демонстранты.

Тем временем, местная власть не только не сообщила протестующим, как и когда собирается решать проблему водоснабжения, но даже не пыталась оправдаться за неэффективное управления водными ресурсами страны. Вся реакция властей на митинги протеста свелась к информации директора по делам мечетей провинции Исфахан ходжатуислама Мохаммада Садеха Абтахи о том, что вскоре в главных мечетях города пройдет «молитва о дожде». В интервью корреспонденту Tasnim Мохаммад Абтахи сказал: «Чтобы вызвать долгожданный дождь божественной милости, все мы должны покаяться перед Аллахом» Тем временем, Мустафа Фадаи-Фард член, Национального комитета Ирана по крупным плотинам, заявил, что хроническая бесхозяйственность уже вывела Иран из ситуации «водного кризиса» и погрузила его в безнадежное состояние «водного банкротства». Комментируя haqqin.az ситуацию в Исфахане, иранский политолог Реза Талаби сказал, что проблема дефицита воды в Иране достигла критической отметки. Дело в том, что еще в 50-е годы прошлого века большинство промышленных предприятий в Иране были возведены в засушливых центральных регионах страны. К примеру, металлургический комбинат в Исфахане был построен за сотни километров от горнодобывающих рудников, немало заводов и промышленных комплексов было сооружено в одном из самых засушливых регионов Ирана – в провинции Йезд.

Как известно, любой технологический процесс невозможен без использования больших объемов воды. Именно поэтому в 60-е годы вода из многочисленных рек и озер в Исфахане была переброшена прошлого века по Кухренгскому тоннелю в регионы с засушливым климатом. В 80-е годы таким же образом сюда были переправлены еще полтора миллиарда кубометров воды, которую местные власти стали продавать новым промышленным комплексам. Итог столь необдуманного «акватрансфера» оказался плачевным: засушливые провинции Ирана как испытывали острую нехватку воды, так и продолжают испытывать, зато в регионах, некогда богатых своими гидроресурсами и обильной растительностью, реки и озера либо сильно обмелели, либо полностью пересохли, что повлекло за собой начало процесса опустынивания. Ошибки и непрофессионализм в управлении водными ресурсами ударил по всем отраслям экономики Ирана и, в первую очередь, по сельскому хозяйству. Чтобы спасти его от полного упадка, специалисты призывают сегодня власти срочно переориентировать производство на стойкие к засушливой среде растения: миндаль, фисташки и пр. К примеру, на выращивание килограмма арбуза требуется 220 литров воды, что превращает бахчеводство в крайне убыточную отрасль, поскольку один килограмм арбуза стоит на рынке 20 центов, а 220 литров воды – на порядок больше. Несколько лет назад иранские власти разрешили населению рыть артезианские колодцы глубиной до 30 метров. В результате только в регионе Урмия было вырыто 20 тысяч колодцев, вода из которых пошла, главным образом, на плантации риса, где на выращивание одного гектара культуры требуется примерно 30 тысяч кубометров воды. Стоит ли удивляться, что грунтовые воды довольно скоро иссякли, оставив под после себя карстовые пустоты? Что же касается устойчивости всемирно известной площади Нисби Джахан, памятника Алы Гапы, мечети Шаха и других исторических объектов на территории Исфахана, то они уже давно под угрозой оседания. Дефицит питьевой воды периодически вызывает волны протестов в Хузестане и Западном Азербайджане. Даже в Тегеране многие жители столицы привозят питьевую воду из близлежащего городка Кередж, где пока еще есть несколько источников. «Интересно, что вначале власти с пониманием отнеслись к протестам в Исфахане, - сказал Реза Талаби. - К демонстрантам даже вышел помощник президента страны, Мухаммед Мухбир, а репортажи с акций протестов передавали ведущие иранские телеканалы. Но затем власти решили разогнать акцию, в столкновения с полицией, по некоторым данным, погиб один человек. Кстати, Мухаммед Мухбир, бывший глава холдинга "Баракат", занимавшийся продажей воды фермерам, заработав на этом бизнесе миллиарды долларов».