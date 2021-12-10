Как стало известно, в субботу власти Пекина потребовали от руководителей некоторых приграничных городов усилить бдительность в отношении COVID-19 с помощью таких мер, как обязательное тестирование для путешественников. Это делается для предотвращения вспышек заболевания, вызванных вирусами, найденными у прибывающих в Поднебесную из-за границы.

Пандемия продолжается. В Китае, где, по официальным данным, волны коронавируса пошли на спад, тем не менее проявляют бдительность и вводят профилактические меры.

Как сообщает агентство Reuters, с середины октября число случаев заболевания среди местных жителей возросло до более чем 2 тысяч. При этом в числе наиболее пострадавших оказались несколько небольших северных городков на границах с Россией и Монголией. Это объясняется скудными ресурсами здравоохранения в этих населенных пунктах по сравнению с крупными городами.

«В последнее время в Китае было зафиксировано несколько местных очагов заболевания, - все они были вызваны вирусами, завезенными из-за границы через города с пограничными пунктами въезда», - говорится в сообщении правительства. Там же власти ссылаются на недостатки в мониторинге и упрекают местные власти в неспособности обеспечить соблюдение мер эпидемиологической предосторожности.

Теперь, согласно новому распоряжению Пекина, люди, которые намереваются выехать из приграничных городов через наземные пункты пересечения границы, должны предъявить в качестве доказательства отрицательный результат теста в течение 48 часов до отправления, говорится в уведомлении. В то же время документ исключает из списка действия новых правил жителей городов, пункты въезда-выезда которых граничат с Гонконгом или Макао. Прибывшие в такие города должны пройти хотя бы один тест на COVID-19, добавлено в уведомлении национальных властей, отвечающих за борьбу с COVID-19. Тестовые мероприятия продлятся до 15 марта следующего года.