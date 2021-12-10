Байден: США не рассматривали размещение войск в Украине

«США намерены отправить свои войска не в Украину, а в соседние страны НАТО в случае возможного вторжения России», - заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Байден также отметил, что идея размещения американских войск в Украине никогда не рассматривалась.

По его словам, во время онлайн-встречи он сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что в случае вторжения в Украину американские войска будут отправлены в страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», - сказал американский лидер.