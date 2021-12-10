Сколько доз Pfizer нужно для защиты от «омикрона»?

«Люди, сделавшие прививку двумя дозами вакцины Pfizer около полугода назад, практически не обладают защитой от штамма «омикрон», в то время как вакцинировавшиеся третьей, бустерной прививкой, защищены от вируса. Об этом заявил крупнейший израильский медицинский центр Хаима Шибы.

«Люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против «омикрона». Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита», — говорится в исследовании центра.