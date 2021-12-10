Как сообщал haqin.az, в Великобритании проходит саммит глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки. В субботу министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, принимая у себя коллег из G7, заявила, что Запад и его союзники, обеспокоенные угрозами со стороны России и Китая, должны объединиться против авторитаризма.

Двухдневная встреча министров иностранных дел самых богатых стран мира в Ливерпуле, на северо-западе Англии, является последней очной встречей за год председательства Великобритании в G7 перед тем, как она в будущем передаст эстафету Германии. Наращивание российских войск на границе с Украиной является главной темой повестки дня наряду с дискуссиями о противостоянии Китаю, ограничении ядерных амбиций Ирана и урегулировании кризиса в Мьянме, управляемой военными.

«Мы должны решительно объединиться, чтобы противостоять агрессорам, которые стремятся ограничить границы свободы и демократии, - сказала Трасс, официально открывая переговоры, но при этом не упоминая конкретные страны. - Для этого у нас должен быть полностью единый голос. Нам необходимо расширить нашу позицию в области экономики и безопасности по всему миру». Об этом сообщает AFP.

Лиз Трасс провела переговоры в кулуарах саммита в пятницу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

На следующей неделе Блинкен вылетает в Юго-Восточную Азию с визитом, призванным подчеркнуть важность региона в стратегии Вашингтона по противодействию все более напористому Китаю.

Министры из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) впервые присоединятся к саммиту G7 в воскресенье, на заседании, посвященном широким переговорам по таким вопросам, как вакцины против COVID-19, финансы и гендерное равенство.

Кроме того, Южная Корея, Австралия, Южная Африка и Индия также примут участие в качестве избранных Великобританией «гостей» G7, причем многие участники будут принимать участие виртуально из-за пандемии и появления варианта Omicron.

ЛизТрасс заявила перед встречей, что хотела бы более тесных связей между странами Большой семерки в области торговли, инвестиций, технологий и безопасности, «чтобы мы могли защищать и продвигать свободу и демократию во всем мире». «Я буду настаивать на этом в течение следующих нескольких дней», - добавила она.

Лиз Трасс, сменившая Доминика Рааба на посту главного дипломата Великобритании в сентябре, выступила со своим первым крупным внешнеполитическим обращением в среду, говоря, что в мире надвигается кризис.

Она предупредила Москву из-за растущей обеспокоенности по поводу большого скопления российских войск на границе с Украиной, добавив, что вторжение станет «стратегической ошибкой». Это перекликается с комментариями президента США Джо Байдена своему российскому коллеге Владимиру Путину на виртуальном саммите во вторник. Председательство Великобритании в G7 определялось реакцией на растущую международную напористость Пекина и предполагаемые широко распространенные нарушения прав внутри страны, в том числе мусульманского меньшинства - уйгурского населения.

На этой неделе группа юристов и экспертов по правам человека в Лондоне пришла к выводу, что Пекин совершил геноцид, наложив жесткие ограничения на население Синьцзян-Уйгурского района, включая контроль за рождаемостью и принудительную стерилизацию для уйгуров. Китай тут же отверг выводы трибунала.