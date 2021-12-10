Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме

Основатель портала Wikeleaks Джулиан Ассанж перенес инсульт во время заседания Верховного суда Великобритании по делу о его экстрадиции в США 27 октября, где он присутствовал по видеосвязи из тюрьмы Белмарша. Об этом его невеста Стелла Морис сообщила Daily Mail.

По ее словам, во время судебного заседания у 50-летнего Ассанжа произошла транзиторная ишемическая атака, у него не закрывалось правое веко, а память была нечеткой. Врач обнаружил у него задержку реакции зрачка при попадании света, что может говорить о повреждении нервов, рассказала Морис.

Судья освободила его от участия в заседании, при этом Ассанж не мог уйти из тюремной видеорубки. Сейчас он принимает лекарства от инсульта. С тех пор основатель WikiLeaks «более или менее выздоровел», сказала Морис. Однако его здоровье может ухудшиться, предположила она.

Власти США обвиняют Джулиана Ассанжа в шпионаже и взломе компьютеров из-за публикации на сайте WikiLeaks американских служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм 2010-2011 годов. По версии следствия, Ассанж был соучастником оборонного аналитика Челси Мэннинга, который нарушил закон о шпионаже, взламывал компьютеры и публиковал материалы, которые могли навредить информаторам спецслужб США. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет заключения. В январе 2021 года британский суд отказал США в выдаче Ассанжа. Он мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье осужденного. Позже Министерство юстиции США подало апелляцию на данное решение, настаивая на экстрадиции основателя WikiLeaks. Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию 10 декабря 2021 года.