Фильм о геноциде в Сребренице получил «европейский Оскар»

Боснийская военная кинодрама «Куда ты идешь, Аида?» режиссера Ясмины Жбанич, рассказывающая о массовой резне в Сребренице, удостоена премии Европейской киноакадемии за лучшую режиссуру и лучшее исполнение главной женской роли.

Фильм повествует историю женщины по имени Аида, которая работает переводчицей в Сребренице - в зоне безопасности, находящейся под защитой ООН во время Боснийской войны, и борется за спасение мужа и сыновей, которым грозит гибель. В 1995 году сербские подразделения осуществили нападение на зону безопасности ООН, в результате чего погибли свыше 8000 мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман.

Премия Европейской киноакадемии, которую часто называют «европейским Оскаром», основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 человек – членов академии.

Торжественная церемония награждения из-за пандемии в очередной раз была отменена. Вместо этого состоялась прямая трансляция небольшого торжества с участием нескольких гостей, состоявшегося в немецкой столице. Режиссер Ясмина Жбанич участвовала в ней виртуально – в формате видеоконференции. Боснийская кинематографистка выразила благодарность за награду и назвала свой фильм посвящением женщинам из Сребреницы.