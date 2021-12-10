Помощница Байдена стала новым главой ЮНИСЕФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил нового главу ЮНИСЕФ - Детского фонда ООН. Должность займет 60-летняя Кэтрин Рассел, которая заменит Генриетту Фор, о чем сообщается на сайте организации.



Кэтрин Рассел является помощницей президента США Джо Байдена, она возглавляет в Белом доме отдел по кадровым вопросам. Ранее она работала в Госдепартаменте США и занималась вопросами, связанными с проблемами женщин в мире.

В сообщении отмечается, что Рассел была назначена на пост главы ЮНИСЕФ после консультаций с исполнительным советом фонда.